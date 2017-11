Financiële tegenvaller bij Het Plein

Dat blijkt uit een tussentijdse financiële rapportage over de gemeentelijke begroting van dit jaar in Zutphen. De tegenvaller wordt vooral veroorzaakt door een stijging van het aantal bijstandsuitkeringen en een toegenomen aantal aanvragen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Om die toename van het aantal bijstandsgerechtigden op te kunnen vangen heeft Het Plein extra personeel moeten aannemen. Elke ontvanger heeft immers ook recht op begeleiding naar werk. Aan dat extra personeel wordt dit jaar zes ton meer uitgegeven dan was begroot.

Zutphen en Lochem

De tegenvaller van anderhalf miljoen euro zal door Zutphen en Lochem moeten worden opgevangen, de twee gemeenten hebben een groot deel van hun taken op het gebied van werk en inkomen gezamenlijk in Het Plein ondergebracht. Wethouder Annelies de Jonge: “Het is best een fors bedrag en dat is niet fijn, maar het is wel goed uit te leggen.”

ICT

Behalve de stijging van de personeelskosten noemt De Jonge ook een bedrag van zes ton extra dat is besteedt aan ICT. Daarin is vooruitlopend op de, inmiddels afgeblazen, fusie met sociale werkvoorziening Delta alvast geïnvesteerd. Bovendien werden extra werkplekken gecreëerd voor nieuw personeel. De resterende drie ton overschrijding heeft te maken met een indexatie van de lonen van werknemers bij Het Plein, die met de aanvankelijk voorgenomen indexatie van één procent veel minder hard stegen dan de afspraken in de Cao’s.

Oorzaken

De stijging van het aantal ontvangers van een bijstandsuitkering in Zutphen heeft te maken met een toename van het aan statushouders (vluchtelingen met een verblijfsstatus), maar ook de hogere AOW-leeftijd heeft volgens De Jonge invloed.