Fiod ontmantelt illegale sigarettenfabriek in Zutphen: zes vrachtwagenladingen vol met materiaal

Minibusjes binnenkort de weg op in Zutphen: ouderen mogen ze in augustus gratis uitprobe­ren

24 juni Oudere Zutphenaren die slecht ter been zijn en mindervaliden kunnen over enkele weken uitproberen hoe het is om met een elektrisch minibusje de binnenstad in te gaan. De stichting Stap In Stap Uit, die de twee busjes exploiteert, start half juli met proefritten. De busjes gaan vanaf begin september officieel hun routes rijden.