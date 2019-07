Fiscus mocht huurtoeslag bewoners Bronsbergen niet intrekken

Nederland­se vakantie­gan­ger gaat het liefst naar Gelderland: Veluwe en Achterhoek scoren hoog

16:50 Gelderland is de meest populaire provincie van ons land als het gaat om binnenlandse vakanties. Eenmaal binnen de Gelderse grenzen, gaat de vakantieganger het liefst naar Nunspeet. Nijkerk en Beekbergen staan op de tweede en derde plaats. Ook de Achterhoek is in trek.