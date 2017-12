'Flessenman' Albert Jan stopt bij Jumbo Brummen

‘Negatieve en destructieve houding IJs­sel­meeu­wen’

2 december Het uit de hand gelopen conflict tussen het bestuur van zwembad De IJsselslag (SSAZ) en zwem- en waterpolovereniging De IJsselmeeuwen in Zutphen is voor een belangrijk deel te wijten aan De IJsselmeeuwen. Dat stellen althans een medewerker, oud-medewerker en het zwembadbestuur zelf in afzonderlijke brieven daarover aan college en gemeenteraad. SSAZ koos er tot nu toe vaak voor om weinig in de media mee te delen over een conflict met De IJsselmeeuwen, dat na maanden ontaardde in een rechtszaak over onbetaalde facturen van de zwemvereniging.