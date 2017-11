Flinke bonus voor bijstandsontvanger met werk in Zutphen

Expositie Rotmans is beeldende wandeling door zustersteden

6:00 Met de expositie Tale of two cities - Jet Rotmans' Zutphen & Shrewsbury legt kunstenares Jet Rotmans de verbinding tussen haar woonplaats Zutphen (provincie Gelderland) en Shrewsbury, zusterstad van Zutphen (provincie Shropshire) in Engeland. Rotmans maakte voor het project - dat sinds medio oktober te zien is in het Stedelijk Museum van Hof van Heeckeren - kunstenaarsboeken over beide steden.