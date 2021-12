Floortje (15) mocht vanwege haar ziekte geen corona krijgen, maar kreeg het toch: ‘Mensen, let op en laat je testen’

Lionsclub gaat weer voor een miljoen koffiepun­ten voor Voedsel­bank Zutphen

Lionsclub Zutphen zamelt tot eind december weer koffiepunten in van Douwe Egberts en Perla, het huismerk van Albert Heijn. De opbrengst wordt omgezet in pakken koffie voor cliënten van de Voedselbank Zutphen. Negen winkels in de regio fungeren vier weken lang als inzamelplaats.

26 november