Floortje (15) uit Zutphen vreest 2G omdat ze vanwege ziekte geen vaccin mag: ‘Wil met vriendinnen naar de Mac’

Het contrast voor Floortje was vrijdag groot op de terugweg van Utrecht naar Zutphen. Even daarvoor onderging ze haar laatste chemobehandeling. Drie jaar vocht ze tegen leukemie, eindelijk was het einde van de behandeling in zicht. Tot Mark Rutte het woord nam op de persconferentie. Het kabinet sloot 2G niet langer uit. Met dat systeem krijgen alleen gevaccineerden en van corona genezen mensen een coronagtoegangspas. Voor Floortje is dat geen optie. Ze is allergisch voor een bestanddeel van de vaccins. Hoewel ze graag wil, is een vaccinatie daardoor niet mogelijk.