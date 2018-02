Forse tegemoetkoming voor Landgoed De Kalenberg bij Barchem

Nieuwe gemeenteraad beslist over 'huis der gemeente' Voorst

10:35 De tijd tot aan de verkiezingen is te kort voor een weloverwogen besluit over het gemeentehuis in Twello, zegt het college. De nieuwe gemeenteraad mag bepalen of er een gerenoveerd of nieuw gemeentehuis komt. Geen enkele fractie heeft erop aangedrongen dit onderwerp alsnog voor de verkiezingen van 21 maart op de politieke agenda te zetten.