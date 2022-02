Fort Bronsbergen in Zutphen mogelijk al verkocht

Expositie over Van der Capellen langer te zien in het tramstati­on in Gorssel

In het tramstation in Gorssel is de expositie over Johan Derk Baron van der Capellen (1741-1784) nog tot eind maart te zien. Na de heropening vorige week besloot Historische Vereniging De Elf marken om deze te verlengen. Komend najaar krijgt de expositie een vervolg.

