Fractievoorzitter PvdA Zutphen wordt onwel tijdens speech in gemeenteraad

Burgemees­ter Zutphen als koningin in de fluister­boot

14 juni Sinds december 2016 is Annemieke Vermeulen burgemeester van Zutphen, ze sprak met tal van inwoners, deed mee aan uiteenlopende activiteiten en overnachtte zelfs op diverse bed- and breakfast-locaties. ,,Maar dit is mijn eerste keer in de fluisterboot."