Frank en Samuel poetsen verkeersborden en iedereen wordt er beter van

Bijzonder grafisch prentwerk van uitgevers Walburg Pers te kijk in Dat Bolwerck in Zutphen

22 juli De expositie Prentkunst in en om Zutphen in Dat Bolwerck is een eerbetoon aan Chris en Tonneke Schriks. Hun Walburg Pers gaf jarenlang Exlibriswereld uit, tijdschrift voor grafiekminnend Nederland. Ze waren bevriend met grote grafiekkunstenaars. ,,Dat is nu passé, zo gaan die dingen. Maar mooi dat er in een expositie aandacht aan wordt besteed.’’