Frans Kranendijk (69) van Zutphense stationsstalling parkeert zijn werkende leven

GroenLinks Zutphen moet kiezen tussen links blok en brede coalitie

23 maart GroenLinks is in Zutphen als winnaar van de verkiezingen aan zet, de partij maakt vrijdag bekend welke kant het op wil qua coalitievorming. Dezelfde dag komt ook de definitieve verkiezingsuitslag naar buiten, waarmee duidelijk wordt of de verdeling van de restzetels nog voor verschuivingen zorgt. Volgende week dinsdag volgt in Zutphen een openbare bijeenkomst onder voorzitterschap van burgemeester Vermeulen. Daar wordt aan alle partijen gevraagd hun voorkeur voor een nieuwe coalitie uit te spreken. Daarna wordt normaal gesproken een informateur aangesteld.