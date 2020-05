Franse handlangers langer in voorarrest na mislukte bevrijdingspoging Omar L. in Zutphen

Oorzaak van brand in voormalige herberg Het Kanon is niet te achterha­len

18:03 Het is en blijft onbekend wat de oorzaak is van de brand die voormalig herberg Het Kanon in de Zutphense wijk De Hoven een week geleden bijna volledig verwoestte. ,,De destructieve kracht van het vuur was zo groot, dat de oorzaak van de brand niet is te achterhalen’’, zegt René van der Neut, woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).