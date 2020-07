Fransen die Omar L. uit Zutphense gevangenis wilden bevrijden blijven langer vastzitten

Komt er toch een kermis in Zutphen achter het politiebu­reau of Theater Hanzehof?

15 juli Een ritje in de botsauto's of een suikerspin halen. Mogelijk gaat het er dit jaar ondanks de corona toch van komen in Zutphen. Een 'coronakermis’ in de binnenstad is geen optie, maar kermisexploitanten, de gemeente en de veiligheidsregio kijken naar een alternatief op de parkeerplaatsen achter het politiebureau of achter Theater Hanzehof.