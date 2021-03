Gaat dit socialmediaplatform vanuit Zutphen wereldwijd de concurrentie aan met Facebook, Tiktok en Instagram?

video Nederland­se McDonald's-baas plukt in Deventer hamburger­doos­jes en patatzak­ken van de straat

21 maart Het nette pak in de kast, plaatsmakend voor een spijkerbroek en een geel hesje. Als algemeen directeur van McDonald's Nederland gaat Erwin Dito normaal gesproken van vergadering naar vergadering. Vandaag niet. De geboren Twellonaar pakte de grijpers en vuilniszakken uit de kast om zwerfafval in de omgeving van de McDonald's-vestiging in Deventer bij De Scheg op te ruimen. ,,Iedere verpakking die langs de kant van de weg ligt, is me een doorn in het oog.’’