Ganzenlever met ananas, adhd-chefkok Niels krijgt het op de kaart

video EOD: ‘Het onschade­lijk maken van de bom langs de snelweg A1 had niet langer moeten duren’

8 maart De druk op de schouders van de bomexperts langs de snelweg A1 was vandaag groot. Het onschadelijk maken van de bom was een moeilijke klus. Veel lastiger dan verwacht. ,,Ik had niet zien aankomen dat we echt alles uit de kast moesten halen.’’