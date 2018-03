Geborgen lichaam in Zutphen nog groot mysterie

Zowel de identiteit als de doodsoorzaak zijn voor de politie nog niet bekend. Er is onder meer geprobeerd de vondst aan recente vermissingen uit de regio te linken. "Zelfs over het geslacht kunnen we nog niets zeggen", laat politiewoordvoerder Simen Klok weten. "We hebben een klein vermoeden om wie het zou kunnen gaan, maar daar blijft het bij." Klok kan ook nog niets zeggen over de duur dat het lichaam in het water heeft gelegen.