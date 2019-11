Gedetineerde gevangenis Zutphen ernstig gewond na vechtpartij om gebruik telefooncel

Eén van de gevangenen is afgevoerd naar het ziekenhuis na de uit de hand gelopen ruzie. De vechtpartij vond plaats op 27 oktober in de penitentiaire inrichting (PI) in Zutphen. Op de luchtplaats kregen twee criminelen het met elkaar aan de stok. Dat gebeurde na een woordenwisseling over het gebruik van de telefooncel, waarmee gedetineerden naar familie of bekenden kunnen bellen.