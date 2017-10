Gedetineerden afkickkliniek Piet Roorda in Zutphen luiden noodklok: 'het is hier een drugshol'

De Piet Roordakliniek in Zutphen is een ‘drugshol’: er wordt volop drugs gebruikt en verhandeld. Gedetineerden van de afkickkliniek voor veroordeelde criminelen zeggen dat zelf. De goedwillenden onder hen luiden de noodklok: ,,Veel mensen zijn bang weer verslaafd te raken.’’

De controles op het gebruik van en de handel in drugs zijn niet streng in de Piet Roordakliniek. Daardoor is het eenvoudig om drugs de kliniek binnen te smokkelen. Dat zeggen bewoners van de Zutphense afkickkliniek tegen deze krant.

Onder een deel van de gedetineerden van de Piet Roordakliniek is onrust ontstaan. Omdat er veel drugs in omloop zijn, vrezen ze dat hun behandeling gaat mislukken. Ze eisen dat de kliniek meer doet om drugs buiten de deur te houden. ,,Je kunt hier zó gemakkelijk aan drugs komen, dat heel veel mensen bang zijn weer verslaafd te raken”, zegt een gedetineerde tegen de Stentor.

,,Vrijwel dagelijks wordt er rotzooi binnengebracht’’, vervolgt hij. ,,Coke, hasj, ritalin en vooral veel GHB. Het zou hier veilig moeten zijn, maar dat is het niet. Zeker de helft van de gedetineerden gebruikt.”

Ingewijden melden dat de spanningen in de verslavingskliniek zijn opgelopen nadat vorig weekend acht gedetineerden werden betrapt op drugsgebruik. Een deel van hen is inmiddels teruggestuurd naar de gevangenis.

Schoon

Bestuursvoorzitter Ruud Rutten van Tactus - waar de Piet Roordakliniek onder valt - erkent de problemen. ,,Het klopt dat er veel meer drugs is gebruikt dan we willen. We zijn bezig de boel weer schoon te krijgen. Dat doen we door controles, bijvoorbeeld op urine.”

Volgens Rutten gaat het drugsgebruik in zijn kliniek in golfbewegingen. ,,Drugs voor honderd procent buiten houden, zal niet lukken. Dan moet je zeer streng controleren, ook fysiek. Dan kom je in een situatie dat het de behandeling schaadt.’’

Verleiding