Geen hondenbelasting meer in Zutphen: wie krijgt dan de rekening? (Kies hier zelf de beste optie)

Auto meerdere keren over de kop in Zutphen, bestuurder (29) zwaarge­wond naar ziekenhuis

Op de provinciale weg N348 in Zutphen is gisteren aan het begin van de avond een auto over de kop geslagen. De bestuurder, een 29-jarige man uit Warnsveld, is daarbij dusdanig zwaargewond geraakt dat de hulp van een trauma-arts is ingeroepen.