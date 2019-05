Geen OV? Hoe los je dat op? ‘Een dagje thuiswerken: laptopje open, inloggen op de werkplek en aan de slag’

Devente­naar ontkent betrokken­heid bij neerschie­ten 70-jarige man in Zutphen, maar blijft in de cel

11:17 Hij bezweert er niks mee te maken te hebben, maar een 33-jarige Deventenaar blijft in de cel voor een schietpartij in Zutphen afgelopen zomer. Ook een medeverdachte uit Doetinchem blijft in voorarrest in afwachting van de rechtszaak.