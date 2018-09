Geen treinen tussen Lochem en Goor door stroomstoring

Auto in z'n achteruit schiet water bij Zutphen in

24 september Aan de Houtwal in Zutphen is vanavond een personenauto het water ingeschoten. De inzittenden wisten ongedeerd op eigen kracht aan de wal te komen. De bestuurder was vergeten dat hij zijn auto in z'n achteruit had gezet en gaf gas, waarna de wagen in het water belandde.