Geen treinen van en naar Zutphen door stroomstoring

Tegen 09.50 uur ging het treinverkeer plat. Station Zutphen is een belangrijk knooppunt in Oost-Nederland. Vanuit alle windrichtingen komen treinen aan op het station van Zutphen. Vervoerder Arriva heeft bussen ingezet. Het is nog niet bekend of de NS ook bussen heeft ingezet.

De stad Zutphen werd eerder op de ochtend, tegen 08.20 uur, getroffen door een stroomstoring. Het gaat om negen straten in de postcodegebieden 7201, 7202 en 7203. Het is nog niet bekend of er een verband is tussen de stroomstoring op het station en de stroomstoring in de stad. Netbeheerder Liander meldt dat de stroomstoring in de stad tegen 10.30 uur is verholpen.