Gehakt van mij

Op mijn Facebook zie ik ineens vrienden standpunten innemen. Ellenlange epistels, waarmee ze zichzelf verantwoorden en indekken. Hoe ze getwijfeld hebben of ze zich wel of niet zouden uitspreken, maar dat nu een grens bereikt is. Mensen die dat nog durven worden ‘dapper’ genoemd, alsof het gaat om een verzetsdaad. Zelf ben ik daardoor vrienden van vlees en bloed verloren. Ik zou in een ‘informatie-bubble’ zitten, activistisch zijn, links-radicaal, met een man uit de mainstreammedia, er wordt gehakt gemaakt van mij. Honderden ontvolgers - ooit vrienden - op Twitter door wat ik schrijf of zeg. Is het raar om te hopen dat vrienden in de basis dezelfde normen en waarden hebben als jijzelf?