Gehaktballen met gif in bos, hondenhater actief in Warnsveld?: ‘Kon het net op tijd uit bek trekken’

Wensink was vanmorgen in alle vroegte, even na 07.00 uur, al op stap met haar twee honden. Voor de kleinste van de twee, poedel Brutus, werd het bijna een wandeling die fataal had kunnen aflopen. ,,Het was nog donker, maar ik had wel in de gaten dat Brutus iets in z’n bek had’’, zegt Wensink.