Gehandicapte Wim (75) uit Zutphen ontroerd door reacties na diefstal kruk: ‘Gelukkig zijn er ook heel veel goede mensen’

Zutphenaar aangehou­den na het slopen van ruiten van eetcafé aan de Zaadmarkt

8 juni Een 29-jarige Zutphenaar is zondag in de binnenstad gearresteerd omdat hij meerdere ruiten bij een eetcafé aan de Zaadmarkt had vernield. De politie roept mensen in de omgeving op om zich te melden als ook hun ruiten zijn gesneuveld. De kans bestaat dat het om dezelfde dader gaat.