Geheim gesprek over drugslab Baak afgeluisterd: advocaten vragen én krijgen politieverslag

Daarbij werden L., bewoner van de boerderij, en H. aangehouden. L. bekende al vrij snel dat hij wist dat er een drugslab in zijn schuur werd gebouwd, maar beweert ook er verder niks mee te maken hebben. Ook H., oorspronkelijk afkomstig van Curaçao, ontkent zijn betrokkenheid: hij zou alleen tijdelijk overnachten in Baak omdat hij destijds geen vaste verblijfplaats had.



Maar uit de verklaring van L. hierover bij de politie blijkt iets anders: hij zei dat ‘iemand uit de organisatie’ bij hem overnachtte. Met ‘de organisatie’ bedoelt L. de internationale drugsbende die zich bezig hield met het maken van crystal meth, een zeer lucratieve synthetische harddrug.



Behalve in Baak zijn drugslabs op nog drie andere locaties gelinkt aan deze criminele organisatie: in het Twentse Vroomshoop, Westdorpe in Zeeland en de Belgische plaats Poppel. Het is overigens nog onduidelijk of H. een rol speelde in de drugsorganisatie en wat deze dan was.