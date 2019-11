Geit hindert treinverkeer bij Zutphen

Zorgen over voortbe­staan van wijkcen­trum De Uitwijk in Zutphen

6:00 Wijkteam de Zuidwijken slaat alarm over wijkcentrum de Uitwijk aan de Brink in Zutphen. Het voortbestaan daarvan is volgens de wijkvertegenwoordigers in gevaar door achterstallig onderhoud, een forse huurverhoging door de gemeente en onzekerheid over de vraag of welzijnsstichting Perspectief beheerder kan blijven.