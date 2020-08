Gejuich bij fanclub in Zutphen om komst Koeman naar FC Barcelona: ‘Maar voor Oranje heel jammer’

Primeur: film over leven en werk van Bernhard Jacob Hoetink; kunstschil­der ontpopt zich als fotograaf

16 augustus Ver voordat iedereen met z’n mobieltje overal foto’s van zou maken, trok Bernhard Jacob Hoetink (1876-1960) erop uit om het dagelijks leven in Oost-Nederland op de gevoelige plaat te vangen. Met camera én penseel. Arend Heideman uit Gelselaar verdiepte zich in het dagelijks leven van de fotograaf-schilder zelf, maakte er een film van en die is hier voor het eerst te zien.