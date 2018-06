Geld voor rijksmonument in Warnsveld

Provincie in gesprek met bedrijven en aanwonen­den over snelheids­ver­la­ging N348

12:46 Een snelheidsverlaging van 80 naar 70 kilometer per uur op de provinciale weg N348 tussen Deventer en Zutphen lijkt een stap dichterbij. De provincie Gelderland heeft aanwonenden van de weg en het Zutphense bedrijfsleven laten weten met ze in gesprek te gaan over het voorstel in die richting, dat ze gezamenlijk hebben ingediend.