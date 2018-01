Gelderland doet gooi naar WK volleybal

Een woordvoerder verwacht dat over niet al te lange tijd een 'bid' wordt uitgebracht omdat het WK van dit jaar in oktober wordt gehouden, in Japan. ,,De Internationale Volleybalfederatie zal voor aanvang van dat toernooi bekend willen maken wie het WK van 2022 mag organiseren. We onderzoeken momenteel of het haalbaar is, want dit is echt een heel groot evenement waarvoor miljoenen nodig zijn.’’



De bond deed al wel ervaring op met het WK beachvolleybal in 2015, toen onder meer in Den Haag werd gespeeld, op pontons in de hofvijver. ,,Dat smaakte naar meer’’, zegt de woordvoerder. Een WK is een uitgelezen kans om de sport te promoten en het al jaren dalende ledental op te krikken.