Gelderland gaat speeddaten: In vier minuten leer je de ware kennen

Op één avond vijftien tot twintig vrijgezellen voor je neus krijgen voor korte gesprekjes van vier minuten. In Gelderland moeten dit soort speeddate-avonden binnenkort werkelijkheid worden als het aan Janeck en Marieke Jansen van Heel Holland Date ligt. Te beginnen in Zutphen.

Het viel de broer en zus uit de Achterhoek op dat dit soort avonden vooral in het Westen van het land wordt georganiseerd. Het kan ook best in Oost-Nederland vinden ze. ,,Uit onderzoek blijkt dat zo'n speeddate van vier tot vijf minuten beter werkt dan contact via internet", zegt Janeck.

Het concept van de avond is volgens hem vrij simpel. ,,Er zijn verschillende leeftijdscategorieën. De dames krijgen hun eigen tafeltje en de heren schuiven elke vier minuten door. We hebben een app laten maken en daar kun je direct aangeven of het een match is of niet. Aan het eind van de avond kun je nog eens rustig door die resultaten lopen en vervolgens naar ons verzenden. Wij krijgen dan de resultaten en kunnen zo precies zien wie wie leuk vindt. En dat laten we dan aan diegene weten. Die krijgt het e-mailadres van de ander om in contact te komen."

Belangrijkste minuten

Ondanks dat je maar een paar minuten tegenover een potentiële nieuwe liefde zit, is er volgens Janeck genoeg tijd om te kunnen concluderen of diegene bij je past. ,,Dat zijn de belangrijkste minuten om een goede eerste indruk van iemand te krijgen."

In maart van dit jaar vinden de eerste speeddates plaats in Zutphen en in Doetinchem. Deelnemers betalen 17,50 euro om aan de avond mee te doen. Mochten zij niemand kunnen vinden, dan mogen ze gratis deelnemen aan een volgende bijeenkomst.