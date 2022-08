Gelderland vervangt deel asfalt N348 bij Gorssel

Deze straat is al jaren vernoemd naar een plaats die niet bestaat: ‘Mensen kwamen foto's maken’

In Klarenbeek woont een groepje mensen al jarenlang aan een weg die is vernoemd naar een plaats die niet bestaat. Ter hoogte van restaurant De Kar, bijna in de zuidwestelijke uithoek van de gemeente Voorst, staat een paal in de berm. Daaraan is een straatnaambordje bevestigd met het opschrift ‘Zuthpenseweg’. Zuthpen? Waar leg dat dan? En wie verhaspelde de naam en wordt dat ooit hersteld?

17 augustus