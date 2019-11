Gelderland zet sluipwespen in tegen eikenprocessierups

In de strijd tegen de ‘jeukrupsen’ gaat de provincie Gelderland sluipwespen en sluipvliegen inzetten. Dit zijn natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Gelderland houdt proeven met deze insecten langs vijf provinciale wegen, onder meer in Heerde en tussen Warnsveld en Lochem.

Het komt erop neer dat de provincie de aanwas van sluipwespen en sluipvliegen gaat stimuleren door enkele nesten van de jeukrups te conserveren. In die nesten zitten namelijk ook poppen van natuurlijke vijanden van de jeukrups. Gelderland bewaart deze nesten op twee plekken veiligheidshalve in kisten langs provinciale wegen. Dit gebeurt in Didam en op de N346 tussen Warnsveld en Lochem. In Heerde, Renkum en Rheden zittende nesten nog stevig in de bomen. Gelderland laat die zitten, zodat de natuur haar gang kan gaan.

Larven

In deze nesten hebben sluipvliegen en sluipwespen eitjes gelegd. De larven die hier straks uitkomen, kruipen in de rupsen en eten deze van binnenuit op. Daarna verpoppen ze zich weer. In het volgende jaar vliegen weer nieuwe wespen uit, die weer eitjes leggen, waaruit larven komen. Hoe meer natuurlijke vijanden, hoe minder rupsen is de gedachte.

Opslagbakken voor kussens

In Didam en in Warnsveld/Lochem zijn de nesten uit de bomen gevallen. Vanwege het risico op de verspreiding van brandhaartjes, zijn deze nesten veilig in kisten opgeborgen. Dit zijn eigenlijk opslagbakken voor kussens van tuinmeubels. Ze zijn volgens de provincie stevig dichtgeschroefd en aan palen vastgemaakt. Er zijn gaatjes in geboord, zodat de insecten in het voorjaar naar buiten kunnen om direct toe te slaan op plekken waar nieuwe nesten van jeukrupsen ontstaan. Als alle insecten zijn uitgevlogen, zal de provincie de nesten alsnog verbranden.

Irritatie

De eikenprocessierups zorgde afgelopen zomer voor veel overlast, met name in het boomrijke oosten van het land. De brandharen van de rups zorgen voor jeuk en irritatie als ze in aanraking komen met de huid. Deskundigen verwachten dat de overlast van de jeukrups in 2020 wel eens groter kan zijn dan afgelopen zomer. Vandaar dat de provincie Gelderland nu al maatregelen neemt om de overlast te beperken. Hierbij roept de provincie de hulp in van sluipvliegen en sluipwespen, beide natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Directeur Bastiaan Meerburg van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niets zeggen over de slagingskans van dit initiatief. ,,Maar het is altijd goed om natuurlijke vijanden in te zetten. We zullen afwachten wat het gaat doen.’’

Vogelkastjes