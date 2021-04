Gelre: geen verband tussen miljoeneninvestering en onderzoek naar toekomst ziekenhuis Zutphen

Directeu­ren Daly Plastics in Zutphen hebben buikpijn van vervuiling met plastic korrels: ‘Wij zaten ineens in een nachtmer­rie’

22 april De vervuiling in de IJssel met plastic korrels wordt toegeschreven aan plasticrecycler Daly Plastics in Zutphen. Het familiebedrijf van Peter en Katalien Daalder was zich van geen kwaad bewust. ,,Wij hebben nooit eerder een seintje gekregen dat die korrels in de IJssel belandden. Toen het in de media kwam, zaten wij ineens in een nachtmerrie’’, zegt Peter Daalder, directeur-eigenaar van Daly Plastics.