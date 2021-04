Gelre sluit niet uit dat afdelingen sluiten in ziekenhuis Zutphen: ‘Zo doorgaan is niet meer te betalen’

Video Gratis broodje gezond voor leerlingen Isendoorn Warnsveld als ze hun lege blikje of flesje in The Loop stoppen

20 april Blikjes, flesjes en drinkpakjes zijn heel wat waard bij het Isendoorn College in Warnsveld. In de kantine staat een machine, The Loop, waar je punten krijgt als je er een verpakking in gooit. De punten kun je verzilveren voor bijvoorbeeld een broodje gezond of een banaan.