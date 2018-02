Gelre Ziekenhuizen cancelt operaties door griepgolf

“We werken met man en macht aan het opvangen van de aanhoudende patiëntenstroom”, laat Carla Icking namens Gelre Ziekenhuizen weten. “We hebben deze maatregelen moeten nemen. “Voor de patiënten in kwestie is het bijzonder vervelend. Zij stellen zich in op een ingreep die plotseling wordt afgeblazen. Maar we kunnen niet anders. Ook de ziekenhuizen in de regio liggen vol. We moeten voorrang geven aan patiënten die acute zorg nodig hebben.”