Gemeente biedt voedselbank Zutphen locaties aan

De voedselbank was al negen jaar gevestigd in het voormalige Aldi-pand aan de Groenmarkt en vreesde op straat te komen staan als er niet snel een nieuw onderkomen werd gevonden. Die zoektocht wordt bemoeilijkt omdat ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit eisen stelt aan de inrichting van een ruimte waar met levensmiddelen wordt gewerkt. De SP diende onlangs nog een motie in waarin wordt opgeroepen het voortbestaan van de voedselbank te garanderen zolang er armoede is.

Vrieze kan nog niet aangeven welke locaties zijn aangeboden. ,,Maar enkele bestuursleden zijn aan het kijken of de locaties passen binnen ons plan van eisen.” Vrieze is te spreken over de rol die de gemeente de afgelopen tijd heeft gespeeld en verwacht dat de gemeente bereid is om bij te dragen in de kosten van een eventuele verbouwing en verhuizing. ,,Die signalen hebben we wel gekregen. En we zijn blij met de steun in de rug van de SP.”