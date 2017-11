Gemeente neemt verlies bij Kaardebol

Streep door energieproef met zonnefolie op vuilstort Eerbeek

5:00 De proef met het afdekken met zonnefolie van de voormalige stortplaats aan de Doonweg in Eerbeek is ruim een half jaar eerder beëindigd dan gepland. De resultaten van de proef laten zien dat de zonnefolie op dit moment ongeschikt is als bron voor duurzame energie.