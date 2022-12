Bloem noemt het certificaat een mooie erkenning van de stappen die zijn gezet. ,,Maar als dementievriendelijke gemeente is het nodig dat we ons blijven inzetten voor mensen met dementie en hun naasten. Als we allemaal een klein beetje moeite doen, kunnen we het leven voor mensen met dementie een stukje makkelijker maken.’’

Mee blijven doen

De gemeente Zutphen werkt in het Platform Dementievriendelijk Zutphen samen met Perspectief, Alzheimer Nederland, Dementienetwerk Zutphen-Lochem-Vorden e.o., de Bovenkamer en het Odensehuis aan het dementievriendelijker maken van Zutphen en Warnsveld. Dit om ervoor te zorgen dat inwoners kunnen blijven meedoen, ook als zij dementie krijgen. Daarnaast is het opgezet zodat hun mantelzorgers worden ondersteund.

In het afgelopen jaar zijn baliemedewerkers van de gemeente, leden van sociale wijkteams, supermarktpersoneel en vrijwilligers van diverse verenigingen getraind in het herkennen van en omgaan met mensen met dementie. Daarnaast is de folder ‘Zorgen over Vergeetachtigheid’ verschenen met informatie over dementie en plekken waar inwoners terechtkunnen met vragen of voor hulp.