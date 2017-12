Gemeente Zutphen schoot tekort bij kinderopvang

De gemeente Zutphen is door de onderwijsinspectie op de vingers getikt omdat in 2015 en 2016 toezicht en handhaving op de kinderopvang en peuterspeelzalen in de gemeente niet goed op orde waren.

Zutphen krijgt daarom de B-status van de inspectie en moet de komende maanden werken aan herstel van de tekortkomingen. Wethouder Patricia Withagen betreurt de tekortkomingen. ,,Dit is niet fijn, maar de constateringen zijn terecht en we tekenen dan ook geen protest aan.”

Inclusief Zutphen zijn er in Nederland momenteel vijf gemeenten die zo’n B-status hebben. De categorie-indeling van de inspectie is bedoeld als drukmiddel richting gemeenten om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Als een gemeente de C-status krijgt kunnen gemeentelijke taken uiteindelijk naar het Rijk doorgeschoven worden.

Handhaving gebrekkig

Zutphen komt vooral tekort bij de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang, stelt de onderwijsinspectie.

De GGD voert het toezicht op de kwaliteit van instellingen uit. Gemeenten zijn er verantwoordelijk voor om te zorgen dat instellingen ook daadwerkelijk aan die kwaliteitseisen voldoen. Als de GGD onvoldoende kwaliteit constateerde heeft de gemeente Zutphen daar in het verleden niet adequaat genoeg op gehandhaafd, licht woordvoerder Jan-Willem Swane van de onderwijsinspectie toe.

Vierogenprincipe

Dat gebrek aan kwaliteit bij instellingen in Zutphen had onder anderen betrekking op het vierogenprincipe en de risico-inventarisatie, licht een gemeentelijk woordvoerder toe. Bij het eerste gaat het om het principe dat het altijd mogelijk moet zijn dat een andere volwassene meekijkt of -luistert bij een werknemer in de kinderopvang. De maatregel werd ingevoerd na de Amsterdamse zedenzaak rond Robert M.

Bij een risico-inventarisatie in een instelling wordt bijvoorbeeld bekeken of er geen lampje op een plankje staat dat een kind er vanaf kan trekken.

Toch is Withagen van mening dat de B-status niets zegt over de kwaliteit van de opvang door de kinderopvangorganisaties zelf. ,,De GGD ziet toe op de kwaliteit van de kinderopvang en daaruit is nooit gebleken dat er aanleiding tot zorg is.”