Gemeente Zutphen strooit mondjesmaat met historische kruimels: ‘Hè, een kanon in het Vogelpark?’

De Zutphense wethouder heeft onder andere cultuur en erfgoed in zijn portefeuille. Het doet Ten Broeke goed dat mensen in verwarring zijn gebracht door het kanon. Dat ze worden getriggerd door het middeleeuwse schiettuig. ,,Want dat is nou precies de bedoeling’’, zegt hij. ,,Mensen nieuwsgierig maken. Zodat ze hopelijk zelf gaan zoeken naar wat dat kanon kan betekenen.’’

De plaatsing van het kanon - dichtbij de gracht op het Spanjaardsveld, in het verlengde van de Spanjaardspoort - is onderdeel van een gemeentelijk project. Zutphenaren - én toeristen - moeten ook op andere plekken dan in bijvoorbeeld het museum de rijke historie van hun stad kunnen zien. De gemeente strooit als het ware mondjesmaat met historische kruimels die mensen hongerig moeten maken naar de geschiedenis van de Hanzestad.

Bult van Ketjen

,,Dat begon anderhalf jaar geleden met het plaatsen van een kanon op de Bult van Ketjen’’, zegt Ten Broeke. ,,We wilden dit kanon aanvankelijk neerzetten op de kop van de Noorderhaven. Maar dat kon niet, want in dat deel van de stad wordt nog veel te druk gebouwd. Toen kwamen we uit op deze plek. Eigenlijk helemaal geen slecht alternatief.’’

Sterker nog, de plek is misschien nog wel mooier, zegt Ten Broeke. ,,Zodra je langs de gracht de stad binnenrijdt, zie je dit kanon staan. En het Vogelpark is bovendien een van de mooiste bastions van Zutphen. Met een rijke geschiedenis. Want hier vielen de Spanjaarden in de zestiende eeuw Zutphen binnen, waarna zij een bloedbad aanrichtten.’’

Quote Ik weet niet precies waar en door wie het kanon ooit is gebruikt, maar het stamt in elk geval uit de Middeleeu­wen Mathijs ten Broeke, Wethouder Zutphen

Het kanon is - net als dat op de Bult van Ketjen - in bruikleen van het Nederlands Artilleriemuseum in ’t Harde. ,,Ik weet niet precies waar en door wie het ooit is gebruikt, maar het stamt in elk geval uit de middeleeuwen’’, zegt Ten Broeke. ,,Het kanon zelf is origineel. Het houten onderstel is een natuurgetrouwe reconstructie. Daar was Constant Willems van ons Erfgoedcentrum nauw bij betrokken.’’

Route langs ‘historische pareltjes’

Er wordt binnenkort een bordje met tekst en uitleg bij het kanon geplaatst, zegt Ten Broeke. ,,En uiteindelijk moet er een historische route ontstaan, die je door heel Zutphen langs historische pareltjes als deze voert. Die route wordt bewegwijzerd.’’

Aha! Dus we kunnen in de toekomst meer geschiedkundige verrassingen verwachten? Ten Broeke: ,,Jazeker. Maar daar zeg ik uiteraard nu nog niets over. We houden het nog even lekker mysterieus. Want we willen de Zutphense geschiedenis niet alleen zichtbaar en tastbaar maken op openbare plekken. We willen ook dat mensen nieuwsgierig worden en zelf, bijvoorbeeld online, gaan zoeken naar een verklaring voor dat kanon of iets anders. Een stukje historische bewustmaking, zeg maar.’’