Gemeenten stedendriehoek bundelen krachten voor doorstart jongerencoaching 2GetThere

Blauwalg in het water bij Huis Voorston­den in Brummen

25 juli Het waterschap Vallei en Veluwe heeft blauwalg aangetroffen in het water rondom Huis Voorstonden in Brummen. Mensen wordt aangeraden contact met het water te vermijden en honden niet in het water te laten zwemmen of ervan te laten drinken.