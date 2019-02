Gemist? Politie Zutphen jaagt op gewapende man. En: mama is trots, want Thomas is wereldkampioen!

PREMIUM VERHAAL VAN DE DAG - ZOEKEN NAAR WILLEKE

Jan Huzen riskeert zelfs een celstraf bij zijn zoektocht naar Willeke Dost. In Koekange doen ze lacherig over weer een zoekactie. Wie is deze man die zich zo heeft vastgebeten in de opzienbarende zaak? De uit Ane (bij Gramsbergen) afkomstige Jan Huzen is 47 jaar en woont in Nieuw-Weerdinge. Hij is ondernemer. Doet in omheiningen, vooral van buitenbakken en paardenweiden. Een graag geziene man in de paardenwereld. Want Huzen is een vakman, levert goed werk en dito spul.