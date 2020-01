Gemist? We worstelen met een winterdip en er komt een onderzoek naar de beveiliging gevangenis Zutphen

Goederen gaan straks in Zutphen vanaf een verzamel­punt elektrisch de stad in

13:37 Schoon goederenvervoer in binnensteden krijgt in 2020 een belangrijke vlucht. Er ontstaan allerlei initiatieven, gemeenten richten emissievrije zones in en subsidieregelingen stimuleren met succes de aanschaf of lease van elektrische bestelbussen en transportfietsen voor bedrijven.