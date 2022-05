Genietcafé in Zutphen failliet, eigenaar verkoopt tweede zaak: ‘Dit is vreselijk’

video Het lijkt een bult in het gras, maar dit is misschien wel het kleinste rijksmonu­ment van Nederland (en hij dreigt in te storten)

Stichting Warkense Molen heeft het bedrag dat nodig is om de historische aardappelkelder naast de molen te restaureren bijna bij elkaar. Het is een van de kleinste rijksmonumenten van Nederland en staat op instorten. Een uniek stukje geschiedenis in Warnsveld blijft daarmee behouden. ,,We hopen alles rond monumentendag rond te hebben.’’

16 mei