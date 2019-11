Gestolen dienstwapen bij wapenroof Zutphen duikt op in Brabant

Vaker op de fiets, maar daardoor verongeluk­ken we ook vaker

7:45 Het aantal verkeersongevallen in de regio stijgt gestaag, mede omdat we veel meer op de fiets zitten. Vooral op kruisingen zijn fietsers vaker het slachtoffer. Opmerkelijk: in Zutphen gebeurden op kruisingen net zoveel ongelukken als in het twee keer zo grote Deventer. Ook Raalte kreeg een forse stijging van het aantal ongelukken te verwerken.