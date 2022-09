Getroffen bewoners krijgen voorrang op nieuwe woning na explosie in Zutphen, maar zoektocht is niet makkelijk

Bloedbad Zutphen was helemaal niet zo’n massamoord als ons wordt geleerd: ‘Propaganda’

Nepnieuws uit de 16de eeuw. Zo zou je de ‘Wrede Moord op Zutphen’ kunnen noemen. De stad zou in 1572 zijn uitgemoord door de Spanjaarden. Het Bloedbad van Zutphen vormt daarmee een belangrijk onderdeel van het verhaal over de Tachtigjarige Oorlog zoals we dat op school onderwezen krijgen. Onterecht, blijkt nu. De beruchte dag (16 november) verliep heel anders en de bewijzen lagen honderden jaren gewoon in Madrid. ,,Het verhaal is niet eens verdraaid, er zijn gewoon onjuistheden aan toegevoegd.’’

