De diefstal van de zwarte motor, een Yamaha type FJ-100, vond plaats tussen 10.00 en 16.00 ter hoogte van grillroom & pizzeria The Blue Nile. De motor is door de verdachte in de richting van de Rabobank verplaatst en heeft hier korte tijd voor het pand gestaan, waarna hij is verdwenen. Een getuige heeft gezien dat de motordief een getint uiterlijk had en een korte gele broek droeg. Hij was in het gezelschap van een blonde vrouw. Getuigen kunnen zich melden via 0900-8844.