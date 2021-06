Gevaarlijk kruispunt op de N346 bij Almen verdwijnt definitief voor een rotonde: ‘Eindelijk!’

Politie treft grote hoeveel­heid vuurwerk aan in Eerbeek: ‘Levensge­vaar­lijk voor de hele buurt’

13:53 De politie heeft vandaag een grote partij zwaar, illegaal vuurwerk aangetroffen in een woning in Eerbeek. Het ging om 85 kilogram aan explosief materiaal. De 26-jarige bewoner is aangehouden voor handel in illegaal vuurwerk, de partij is in beslag genomen.